Лукашенко продолжает торг арестованными россиянами – и с Киевом, и с Москвой

Ни Украина, ни Россия не получат задержанных в Минске российских сотрудников ЧВК, пока в Киеве не докажут их вину, а в Москве – невиновность.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом президент Белоруссии заявил украинскому журналисту и телеведущему Дмитрию Гордону, которого пригласили в Минск для интервью с Лукашенко.

«Даже такого вопроса никогда у меня не стояло и стоять, я думаю, не будет (о выдаче Украине). У нас есть международное соглашение с Россией и Украиной. Суть заключается в том, что генеральный прокурор Украины, генеральный прокурор Беларуси, России – в контакте. Они работают над тем, чтобы была четкая картина. Никто никого не выдает, пока не установят вину. А страна, которая запрашивает, должна доказать вину этих людей» – сказал белорусский президент.

При этом Лукашенко продолжает развивать версию виновности россиян перед Белоруссией.

«Мы контролировали полностью, откуда они получали команды из России... Мы видели, что тут уже жареным пахнет... Мы понимали в контексте международных отношений, что нам спокойно жить не дадут. По-хорошему Россия боится нас потерять», – не унимается Лукашенко.

Напомним, 29 июля в белорусских СМИ появилась информация о задержании 32 «боевиков» в пансионате под Минском и еще одного на юге Белоруссии. По версии белорусской стороны, задержанные являются бойцами российской ЧВК Вагнера. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к массовым беспорядкам».

В Минске утверждают, что они намеревались дестабилизировать обстановку в стране во время президентской предвыборной кампании. Белорусские СМИ написали, что некоторые из задержанных якобы дали показания, что «приехали делать революцию». Выборы президента Белоруссии должны пройти 9 августа.

В Кремле и МИД России назвали задержание россиян безосновательным и надуманным.

На Украине требуют выдать часть россиян, которых Киев обвиняет в участии в конфликте на востоке Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.08.20

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