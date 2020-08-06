Это неизбежно: Лукашенко «обречен» вымаливать прощение Москвы

Обострение отношений с Россией необходимо нынешнему лидеру Белоруссии Александру Лукашенко для легитимации на Западе своей победы на выборах. Как считает профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», политолог Олег Матвейчев, после того как «поствыборные страсти отбушуют», «батьке» придется снова идти на поклон к Москве, чтобы не допустить коллапса экономики. Такое мнение эксперт он высказал в комментарии РИА «Новый День».

Матвейчев полагает, что Лукашенко с вероятностью 90% выиграет предвыборную гонку. «Самый вероятный сценарий, что он побеждает. Потому что большинство, в том числе и пророссийское, понимает, что все равно альтернативы нет», – констатировал он.

При этом эксперт пояснил, что для белорусского общества очень показателен опыт украинского майдана. «Наученные опытом Украины проголосуют за Лукашенко. Вероятность его победы – 90%. Если недовольных будет мало, они помитингуют и разойдутся, самых активных «похватают». Если их окажется много, в крайнем случае, он (Лукашенко) применит силу и устроит какой-нибудь Тяньаньмэнь (площадь в Пекине, на которой в 1989 года правительственные войска с автоматами и танками открыли огонь по демонстрантам)», – подчеркнул политолог.

По его оценке, антироссийские высказывания нужны Лукашенко, чтобы «дать знак на Запад» и легитимизировать свою победу на выборах. «Это нужно, чтобы Запад признал выборы, когда он получит свои 60-70% и (в Белоруссии) будут выступления и митинги. Когда выборы закончатся и отбушуют поствыборные страсти, Лукашенко опять начнет ползать, лизать сапоги и говорить, что все это нужно для выборов, что мы друзья и братья. Начнет вымаливать наши скидки, рынки и прочее. В общем, вести себя как последняя скотина, как он всегда себя и вел», – сказал Матвейчев.

Эксперт считает, что Лукашенко «обречен это делать», чтобы не обрушить экономику страны. «В Европу его товары не пускают, основным партнером является Россия, все рынки – российские. Для него закрытие российских рынков означает полный экономический коллапс. Он это понимает, поэтому сейчас идет на обострение только для своей выборной кампании, а точнее – для легитимации своей кампании», – отметил он.

В то же время Матвейчев выразил уверенность, что Москва не будет прощать Лукашенко до бесконечности. «Не думаю, что Москва сразу примет, есть разные нюансы, переговоры, про которые мы не всегда знаем. Россия всегда великодушна, и всех этих гадов ползучих, проституток всегда прощала – и Януковича (Виктор Янукович – экс-президент Украины) прощала, и Эрдогана (Реджеп Тайип Эрдоган – лидер Турции). Это наша история и позиция. Другое дело, что мы прощаем, но не до бесконечности. Еще же есть продолжение, связанное с российскими гражданами, которые сейчас находятся там», – сказал эксперт.

По его мнению, Лукашенко будет пытаться как-то «продать и обменять россиян». «Но это – отдельная история. Думаю, что никаких разговоров с ним, как с террористом, как человеком, который захватил заложников, в этом смысле вестись не будет. Он должен внутренне понимать, что любое возобновление переговоров возможно только после того, как он вернет все в статус-кво, отпустит людей. Если он начнет действия негативного характера, он сам себе все испортит», – заключил Матвейчев.

Напомним, основной день голосования пройдет в Белоруссии 9 августа. В предвыборной гонке участвуют пять кандидатов: действующий президент Александр Лукашенко, Светлана Тихановская – жена блогера Сергея Тихановского, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, глава социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и бывший депутат Анна Канопацкая. Согласно последним данным белорусской ЦИК, за два дня досрочного голосования явка избирателей составила 12,75%.

Москва, Мария Вяткина

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