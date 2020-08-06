Лукашенко о задержании россиян: «Пусть в Минск приедут генпрокуроры России и Украины и разбираются с ними»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании велел пригласить в Минск генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в деле с 33 задержанными россиянами, которых белорусская сторона называет боевиками и бойцами ЧВК Вагнера, прибывшими для дестабилизации ситуации в республике. Некоторые задержанные имеют паспорта Украины и воевали в Донбассе, защищая Луганскую и Донецкую народные республики, теперь Киев добивается от Белоруссии их выдачи. При этом белорусский лидер призвал не пугать Минск последствиями задержания граждан РФ.

«Для того чтобы снять эти досужие разговоры по поводу так называемых 33 богатырей, я попрошу генерального прокурора», – заявил Лукашенко (здесь и далее цитаты по «БелТА»), отметив, что накануне долго разговаривал на эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским. Белорусский президент добавил, что его позиция «была однозначной»: «У нас есть белорусские законы, правонарушения они совершали на территории Беларуси. Все то, что у нас сегодня в Следственном комитете выявлено, мы знаем».

Чтобы разобраться в ситуации с россиянами, он поручил генпрокурору Белоруссии пригласить в Минск своих коллег из Украины и России. «Председатель Следственного комитета вам доложит вместе с Комитетом госбезопасности и оперативную информацию, и информацию следователей: вот документы, информация – на стол. Втроем решите», – сказал Лукашенко, подчеркнув, что если генпрокуроры России и Украины проигнорируют приглашение, вопрос по россиянам будет решаться исключительно белорусской стороной.

По словам Лукашенко, сейчас многие озабочены этой темой. «Не надо кричать в телевизор. Ящик здесь не поможет», – заявил он, пообещав, что Минск будет «действовать на основании исключительно законов и человечности».

Президент Белоруссии при этом отметил, что в этом деле не должно быть никакой политизации: «Нам не надо спектакли ни политические, ни экономические». Лукашенко призвал не запугивать Минск последствиями. «Мы знаем про все последствия. Не надо нас пугать американцами, натовцами. Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека, если уж на то пошло», – подчеркнул он.

Напомним, 29 июля в белорусских СМИ появилась информация о задержании 32 боевиков в пансионате под Минском и еще одного на юге Белоруссии. По версии белорусской стороны, задержанные являются бойцами российской ЧВК Вагнера. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к массовым беспорядкам». В Минске считают, что они намеревались дестабилизировать обстановку в стране во время президентской предвыборной кампании. Белорусские СМИ написали, что некоторые из задержанных якобы дали показания, что «приехали делать революцию». Выборы президента Белоруссии должны пройти 9 августа.

В МИД России сочли задержание россиян безосновательным и надуманным. По данным российской стороны, задержанные являются сотрудниками ЧОП и находились в Белоруссии проездом. Москва настаивает «на объективном расследовании белорусскими партнерами в тесном взаимодействии с российскими коллегами всех обстоятельств произошедшего и скорейшем освобождении задержанных российских граждан», заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В свою очередь Генпрокуратура Украины подозревает 28 из 33 задержанных россиян в терроризме как участников конфликта в Донбассе. Киев запросил у Минска выдачи россиян. Как заявил сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, украинская сторона пока не получила ответ на запрос.

Накануне украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон заявил, что белорусский президент сообщил ему в интервью, что даст «зеленый свет» силовым органам Белоруссии на экстрадицию арестованных сотрудников российской ЧВК на Украину. По его словам, часть из 33 россиян Лукашенко может вернуть России, а других выдаст Киеву.

Минск, Наталья Петрова

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