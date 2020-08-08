Москва отправила в Минск сенаторов признавать победу Лукашенко

Александр Лукашенко добился своего от Москвы. Безосновательно арестованные 33 россиянина продолжают томиться в белорусских застенках, а Россия тем временем направляет в Минск делегацию для наблюдения за выборами президента, чем фактически признаёт их легитимность, а заодно своё поражение в навязанном ей беспрецедентном скандале.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о прибытии в Минск делегации в составе девяти членов Совета Федерации РФ сообщают российские СМИ со ссылкой на сенатора Алексея Кондратьева.

«Всё нормально. Доехали без ЧП. Разместились в гостинице», – цитирует Кондратьева ТАСС.

Между тем, в Минске и других городах продолжаются акции протеста в связи с давлением Александра Лукашенко на оппозицию и арестом его главных конкурентов на выборах. Кроме того, подавляющее большинство белорусских пользователей в соцсетях заявляют о готовящихся фальсификациях итогов выборов, на которых, по их мнению, лидирует единственный оставшийся серьёзный конкурент Лукашенко Светлана Тихановская.

«Я считаю, что послезавтра в Белоруссии возможно несколько вариантов развития событий: первый – бархатная революция. Часть общества не примет результаты выборов, на которых Александр Лукашенко, вероятнее всего, победит. Начнутся акции гражданского неповиновения, противостояние между властями и коллективной безликой оппозицией, к которой присоединятся граждане», – заявилу у себя в Фейсбуке лидер движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров.

По его словам, одним из возможных сценариев станет «уход Лукашенко» из-за жесткого противостояния.

Напомним, основной день голосования пройдет в Белоруссии 9 августа. В предвыборной гонке участвуют пять кандидатов: действующий президент Александр Лукашенко, Светлана Тихановская – жена блогера Сергея Тихановского, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, глава социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и бывший депутат Анна Канопацкая. Согласно данным белорусской ЦИК, за три дня досрочного голосования явка избирателей составила почти 22%.

Симферополь, Валентин Карамазов

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