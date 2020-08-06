Лукашенко не допустил бы волеизъявления крымчан и «положил бы тысячи человек»

Президент Белоруссии на месте киевских властей во время Крымской весны незамедлительно отдал бы приказ вести огонь на поражение, не задумываясь о жертвах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил украинскому журналисту и телеведущему Дмитрию Гордону, которого пригласили в Минск для интервью.

«Я знал детали. Не все так там было по-великому, как сегодня представляете – мол, там все спланировали и захватили. Вы просто безалаберно отнеслись к территории Крыма. Если бы у меня даже клочок земли попробовали отнять, там бы легло уже тысячи человек. Крым – это же жемчужина! Это же твоя земля, твои люди, как ты мог бы не воевать», – рассуждает Лукашенко.

При этом, белорусский президент подчеркнул, что украинцам «в русских» можно было не стрелять сразу, а для начала спровоцировать их «жёсткими» действиями, чтобы они первыми открыли огонь.

«Ерунда, что в русских стрелять надо было. Если бы вы заняли жесткую позицию… чтобы стрелять в русских, надо чтобы они первыми начали. Никогда бы русские не начали стрелять в Крыму. А так, «зеленые человечки» высадились и пошли под ваши аплодисменты. Они окружили ваши базы, а вы оттуда не повылазили. Как сидели там и спали, так и продолжали спать. Разве так защищают свою землю? Я бы себя так не вел», – заявил Лукашенко, ни словом не обмолвившись ни о самих крымчанах, ни об их волеизъявлении.



Симферополь, Иван Капустин



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