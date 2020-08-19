«Лукашенко прав» – Поклонская жалеет, что Янукович прозевал Крым

Крым так и оставался бы украинским, если бы действующий на тот момент президент Виктор Янукович проявил характер, не допустил Майдан и удержал власть.

Украина потеряла полуостров из-за того, что в Киеве произошёл госпереворот и к власти пришли «преступники», а не потому, что крымчане очень стремились в Россию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявила экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Поклонской понравилось интервью Лукашенко украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором белорусский лидер сказал, что на месте киевской власти во время Крымской весны не допустил бы волеизъявления крымчан и «положил бы тысячи человек», если бы у него «даже клочок земли попробовали отнять».

«Я посмотрела это интервью Лукашенко и мне оно понравилось. Лукашенко сказал, что Украина сама предала Крым, крымчан. Он сказал правду, да. Почему мы провели референдум в Крыму? Да потому, что в Киеве произошел государственный переворот, потому что нас вынудили и заставили провести референдум. Нет, не Россия – Киев, те преступники, которые пришли к власти. Лукашенко, собственно говоря, об этом и сказал. И это нормально. Он другого характера, он поступает не так, как поступил президент Украины в свое время, Виктор Федорович», – заявила Поклонская, которая часто в последнее время называет себя «коренной украинкой».

Кроме того, на вопрос «чей Крым – украинский или российский?» депутат Госдумы предпочитает отвечать, что «Крым – крымчан», и «другого ответа не может быть».

«Крым – крымчан. Вот я всем отвечаю, Крым – это крымчан, другого ответа не может быть. Я крымчанка – мой Крым, вы крымчанин – ваш Крым», – приводит слова Поклонской «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

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