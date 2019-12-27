Наталья Поклонская: Я молюсь за новые украинские власти

Президент Украины Владимир Зеленский отличается от своего предшественника Петра Порошенко и способен не допустить, чтобы его страна стала инструментом западных сил. Об этом заявила заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Наталья Поклонская в интервью сербскому порталу «Ало».

Комментируя тезис о том, что цель последних событий на Украине – привести НАТО к порогу России, депутат сказала, что украинский народ обеспокоен положением дел.

«Ситуация в последние месяцы все же меняется. У меня создалось впечатление, что новый президент Украины Владимир Зеленский отличается от Петра Порошенко и не допустит подобного. Я молюсь за новые украинские власти, чтобы Бог дал им силу не стать инструментом в руках западных стран, не раздуть огонь конфликта с русской стороной, а протянуть руку примирения и сотрудничества»,– сказала Поклонская.

Как считает российский парламентарий, одним из самых важных событий уходящего года для Украины стало предоставление автокефалии раскольнической Украинской Православной церкви. При этом Поклонская назвала этот факт трагедией украинского народа.

«Великая трагедия Украины заключается в том, что ее вера и православие цинично и грубо используются для того, чтобы разделить русский и украинский народы. Но этот раскол, затеянный Петром Порошенко, не удастся. Мы – один народ, мы одинаково мыслим, у нас общая культура и никаким искусственно созданным раздорам нас не разъединить», – подчеркнула Поклонская.

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