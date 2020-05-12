Поклонская потребовала уважать чувства украинцев и засобиралась в Киев

Экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская считает, что используя российскую грамматику, в первую очередь, следует думать не об уважении к русскому языку и его носителям в России, а к чувствам украинцев.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что она по-прежнему намерена использовать нерусский вариант произношения «в Украине», Поклонская заявила в видео-интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

«Я всегда спорю, и даже с учеными, докторами наук, профессорами и тому подобное. Я всегда говорю – вы неправы, надо говорить «в Украине», потому что надо уважать страну. Это не островное государство, это полноценное, суверенное, независимое государство. Да, я не доктор наук, я не филолог, но тем не менее, я буду говорить «в Украине». В Украине людям это нравится. И даже исходя из этой позиции, если ты уважаешь человека, и понимаешь, что ему нравится, то ты просто из-за уважения делаешь так, как ему нравится», – заявила депутат Госдумы.

Также Поклонская объявила Гордону, что обожает незаслуженно «очерняемую» в России Украину и готова отправиться послом РФ в Киев.

«Готова, потому что я люблю Украину, потому что я ее знаю, потому что она – во мне, и я хочу, чтобы в Украине был мир, и я хочу, чтобы между нашими людьми снова был обретен мир», – приводит «ПолитНавигатор» слова Поклонской.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.05.20

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