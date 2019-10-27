Поклонская – Зеленскому: «У нас одна цель»

После выдвинутого украинскими неонацистами ультиматума президент «Незалежной» Владимир Зеленский неизбежно поймёт, что у России и Украины один враг – засевшая в Киеве «партия войны», которая управляет вооружёнными националистическими группировками.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице «ВКонтакте» заявила экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская, комментируя угрозу главаря нацполка «Азов» (запрещён в РФ) Андрея Билецкого послать 10000 боевиков в Донбасс, чтобы помешать украинскому президенту отвести войска от линии фронта.

«Вот ведь как интересно получается: на протяжении всего конфликта в Украине всегда звучали обвинения в адрес России #ВалиВсёНаРоссию

Не прошло и года с момента избрания Владимира Зеленского, как ситуация прояснилась и для украинцев.

Мародёры из батальона «Азов» устроили классическую махновщину и главкома Зеленского за «батьку» не признают – требуют, чтобы он давал им обещания и оправдывался.

Возможно, я что-то не понимаю, и это не махновщина, а результаты успешно реализованной предыдущим руководством Украины «евроинтеграции» или передовые «достижения демократии» и Евромайдана?

Но мне даже в страшном сне не может присниться, чтобы вооружённые подразделения на территории РФ разговаривали с Президентом Владимиром Путиным, используя какие-то реплики, за исключением «Так точно!» и «Никак нет!».

Хорошо, что Президент Украины Владимир Зеленский теперь убедился в неуправляемости своих военных группировок и увидел противника в лицо. Кажется, это не совсем Россия...

Надеюсь, у украинской стороны появилось понимание того, что у нас одна цель – мир в Украине. Желаю успехов Владимиру Зеленскому в достижении мира и процветания в Украине», – написала Поклонская, используя привычный для украинцев предлог «в» Украине вместо принятого в России – «на» Украине.

Как сообщал «Новый День», вчера президент Владимир Зеленский прибыл на линию разграничения в Донбассе в районе села Золотое, где у него состоялся жёсткий диалог с украинскими неонацистами, которые ранее сорвали разведение сил и средств, устроив акции протеста – как на фронте, так и по всей Украине.

Радикалы окружили президента и в очередной раз потребовали прекратить поспешную «капитуляцию». В свою очередь, Зеленский в достаточно грубой форме попытался поставить их на место.

Однако националисты остались при своём, а сегодня их руководитель Андрей Билецкий пообещал направить на фронт 10000 вооружённых боевиков.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 26.10.19

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