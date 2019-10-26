Жители Золотого в Донбассе мечтают об уходе украинской армии

На линии фронта в Донбассе жители посёлка Золотое, занятого украинскими войсками, единогласно выступают за скорейший отвод военнослужащих ВСУ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил побывавший на месте депутат Верховной рады Украины, один из основателей партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко.

Напомним, участок фронта в районе села Золотое включён в план разведения сил и средств в Донбассе под контролем ОБСЕ.

Однако украинские неонацисты срывают отвод и утверждают, что местные жители якобы против ухода ВСУ.

«Несколько дней назад я был в поселке Золотом, который фигурирует во всех сводках. И когда собрались люди, больше 500 человек на площади, я говорю: «Кто за то, чтобы было разведение войск, чтобы прекратилась стрельба» – и весь поселок поднял руки. Все «за». Это главное, и это надо выполнять», – цитирует Бойко РИА Новости.

Вместе с тем, депутат от оппозиционной платформы отметил, что президент Украины Владимир Зеленский боится давления неонацистов и не может обеспечить реализацию Минских соглашений.

«Власть оказалась не готова действовать решительно в вопросе разведения войск. Испугались националистических групп, и мирный процесс опять застопорился. Разведение войск является неотъемлемой частью минских соглашений, это важный шаг на пути к миру. Каждый избиратель, который голосовал за мир, имеет право знать, что делает власть, чтобы реализовать его выбор», – заявил Бойко и добавил, что сообщения о боязни местных жителей отвода вооружений являются информационными фейками.

Напомним, недавно Кремль устами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова дал понять Зеленскому, что встреча лидеров «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция, Украина) в Париже вряд ли состоится из-за невыполнения Киевом взятых на себя обязательств.

Главная претензия к команде Зеленского состоит в том, что Украина сорвала официально согласованный при участии Москвы и ОБСЕ развод сил и средств на линии фронта в Донбассе – в Петровском и Золотом.

Как сообщал «Новый День», сегодя президент Украины побывал в Золотом и повздорил там с неонацистами, разбившими свой лагерь в посёлке.

Симферополь, Валентин Карамазов

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