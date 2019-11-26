Зарезанный ветеран АТО 10 дней пролежал в канаве в Луганской области

На контролируемой Киевом части Луганской области нашли тело убитого ветерана карательной операции в Донбассе Юрия Гундаря.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил его «побратим» по АТО украинский блогер Валерий Ананьев.

«На этих выходных Юру нашли зарезанного в канаве, где он пролежал около 10 дней… Юрий был бы последним человеком, который заслуживает так погибнуть. Но произошло все именно так. Не знаю, была ли его смерть героической, но жизнь была героической – точно», – уверяет украинский каратель.

По его словам, после увольнения с контрактной службы, он убеждал погибшего боевика АТО переехать в Киев, а не возвращаться в своё село на Луганщине.

По сообщениям украинских СМИ, недавно в Киеве был жестоко избит и скончался от тяжёлых телесных повреждений известный ветеран, боевик АТО Игорь Панов с позывным «Хан».

Как сообщал «Новый День», жители сёл Золотое и Петровское на линии фронта в Донбассе в подавляющем большинстве выступали за скорейший отход украинской армии из населённых пунктов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.11.19

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