В Кремле ждут, чем закончатся разборки Зеленского с неонацистами

Саммит «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция, Украина) на высшем уровне состоится, если президент Украины сможет вытеснить с линии фронта вооружённые группировки неонацистов, препятствующие отводу украинской армии из Петровского и Золотого на ранее обговорённые, при посредничестве ОБСЕ, позиции.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, накануне Зеленский приехал в Донбасс, где у него состоялась жёсткая перепалка с боевиками нацполка «Азов», (запрещён в РФ), захватившими населённый пункт Золотое. Пресс-секретарь президента России отметил, что в Кремле внимательно следили за этой поездкой украинского президента.

«Безусловно, мы следили, следили с большим вниманием. Некоторые диалоги, которые имели место, они, собственно, во весь рост выявили те проблемы, которые есть, и показали первоисточник этих проблем. Поэтому мы надеемся, что по мере того, как, собственно, президент Украины заставит вот эти подразделения выполнять собственные приказы, тогда уже можно говорить о подготовке к разведению, что, в свою очередь, является важной составной частью подготовки к проведению саммита», – цитирует Пескова РИА Новости.

Как сообщал «Новый День», прибывшего на линию разграничения в Донбассе в районе села Золотое президента Зеленского окружили радикалы и в очередной раз потребовали прекратить поспешную «капитуляцию». В свою очередь, Зеленский в достаточно грубой форме попытался поставить их на место.

Однако националисты остались при своём, а позже их руководитель Андрей Билецкий пообещал направить на фронт 10000 вооружённых боевиков.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.10.19

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