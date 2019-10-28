Зеленского заподозрили в попытке разжалобить Путина

Президент Украины не может заставить вооружённых националистов покинуть линию фронта в Донбассе и обеспечить развод войск.

Приезд Зеленского в Золотое и общение на повышенных тонах с неподконтрольными боевиками организован с одной целью – убедить Москву, Берлин и Париж, что Киев честно предпринимает попытки выполнить условия для встречи в «нормандском формате».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире Первого канала заявил председатель комитета по иностранным делам Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, России не стоит воспринимать Владимира Зеленского как ответственного за свои слова политика.

«У меня есть подозрение, что то, что происходило вчера под камеры телевизионные, на самом деле, было предназначено не только и не столько народу Украины, сколько внешним наблюдателям.

Зеленскому сейчас очень важно объяснить и госпоже Меркель, и господину Макрону, и, может быть, не в последнюю очередь, – президенту Путину, что он хочет, он хороший, но у него не получается. Потому что, посмотрите, с кем приходится работать.

То есть, это такая картинка для внешнего потребления, которая не имеет никакого отношения к обязательствам Украины по «Минским соглашениям».

Господин Зеленский сейчас, как избранный президент Украины, несёт всю полноту ответственности за то, чтобы Украина эти соглашения выполняла. И до тех пор, пока нам будут на экранах телевизоров показывать, почему этого не получается, я не смогу согласиться с оценкой, что Зеленский хороший и многообещающий президент», – приводит слова Косачёва «ПолитНавигатор».

Напомним, сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что саммит «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция, Украина) на высшем уровне не состоится, пока президент Украины не вытеснит с линии фронта вооружённые группировки неонацистов, препятствующие отводу украинской армии из Петровского и Золотого на ранее обговорённые, при посредничестве ОБСЕ, позиции.

Симферополь, Валентин Карамазов

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