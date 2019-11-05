Зеленский может не дождаться встречи «нормандской четвёрки» в 2019 году

Киев пока не справляется с выполнением всех условий урегулирования в Донбассе для встречи лидеров России, Германии, Франции и Украины в «нормандском формате».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, состоится ли «нормандский саммит» в Париже до конца 2019 года.

По словам Пескова, «говорить о сроках пока рано».

«Позиция России по нормандскому формату неизменна и последовательна. Россия и президент Владимир Путин выступают за продолжение работы в нормандском формате. Хотим как можно скорее провести саммит, но вместе с тем считаем, что этот саммит должен быть хорошо подготовлен для обеспечения соответствующей результативности», – заявил пресс-секретарь президента, подчеркнув, что пока нет уверенности, что «четвёрка» успеет собраться в текущем году.

«Пока преждевременно говорить, пока по-прежнему очень много вопросов остается на повестке дня», – отметил Песков и добавил, что подготовка итогового документа, тем не менее, ведётся, с надеждой на выполнение Киевом всех предварительных условий.

Напомним, Украина до «нормандского саммита» должна отвести войска от линии разграничения на обозначенных участках фронта, а также определиться по вопросам амнистии, выборам и особого статуса для ДНР и ЛНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.11.19

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