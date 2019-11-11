В Кремле допустили возможность проведения «нормандского саммита» до конца года

Встреча лидеров стран «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция, Украина) может состояться в 2019 году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, «наблюдаются подвижки» с украинской стороны по подготовке к саммиту.

«Я думаю, что, конечно, саммит будет проведен, несомненно. Я думаю, что в этом году...

Ведутся активные разговоры на этот счет и между помощниками соответствующими, и между лидерами в ходе телефонных разговоров. Сегодня этот вопрос будет затронут с Меркель (во время телефонного разговора с Путиным)», – отметил Ушаков и добавил, что конкретная дата пока уточняется.

«Конкретика по датам вообще не обсуждалась... Пока рассматривается возможность проведения саммита сама по себе. Я не знаю, кто называет эти даты, но они на моем уровне не обсуждались», – добавил помощник президента России.

Напомним, ранее в Кремле допускали перенос «нормандского саммита» на следующий год из-за бездействия украинской стороны.

Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Киев пока не справляется с выполнением всех условий урегулирования в Донбассе для встречи лидеров России, Германии, Франции и Украины в «нормандском формате».

Россия требовала от Украины до «нормандского саммита» отвести войска от линии разграничения на обозначенных участках фронта, а также определиться по вопросам амнистии, выборам и особого статуса для ДНР и ЛНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.11.19

Зеленский придумал, как погасить протесты против распродажи земли. / Тимошенко: Текущая неделя может стать самой трагичной в истории Украины. / В Крыму разбился парапланерист. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»