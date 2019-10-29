В Киеве заявляют, что Зеленский уже прошёл тренинг для очной встречи с Путиным

Президенту Украины Владимиру Зеленскому хватило трёх телефонных разговоров с президентом России, чтобы «чётко понимать», как достичь успеха на первых переговорах с Путиным в «нормандском формате» в Париже.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинским СМИ министр иностранных дел «Незалежной» Вадим Пристайко.

Журналисты поинтересовались у него, готов ли психологически Владимир Зеленский к сложному разговору с российским лидером на саммите «нормандской четвёрки».

«Я думаю, что да... Они говорили по телефону три раза. Я уверен, что он (Зеленский) чётко понимает, что можно и как можно достичь», – заверил Пристайко.

При этом он уклонился от ответа, была ли позиция Зеленского достаточно «твёрдой и жёсткой» во время телефонных переговоров с Путиным.

Между тем, в Москве условием для встречи в «нормандском формате» называют не «психологическую готовность» украинского президента, а выполнение Киевом взятых на себя обязательств в рамках Минских соглашений.

В частности, Украина должна отвести войска от линии разграничения на обозначенных участках фронта, а также определиться по вопросам амнистии, выборам и особого статуса для ДНР и ЛНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.10.19

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