«Максимум, через год» – в Киеве с тревогой прогнозируют отмену антироссийских санкций

Согласие президента Украины Владимира Зеленского на разведение войск в Донбассе и реализацию «формулы Штайнмайера» приведёт к скорой отмене всех антироссийских санкций, введённых против Москвы после начала военного конфликта на юго-востоке страны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил последовательный противник Минских соглашений и «капитуляции перед агрессором», экс-представитель Зеленского на переговорах по Донбассу, бывший посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный.

По его словам, Запад решит, что Москва и Киев договариваются сами и необходимость в санкционном давлении на Москву больше не актуальна.

Бессмернтый отмечает, что в силе останется только небольшой «крымский пакет» ограничительных мер и, таким образом, санкционное давление на Россию «катастрофически ослабнет».

«Согласившись на это (развод войск, амнистия и особый статус Донбасса – прим. «НД»), мы заставили мир думать, что Украина с Россией договаривается, и что можно снимать санкции. Вот, где беда.

Потому мы сейчас повисли в вопросах санкций. Если сейчас не работать в этом отношении, я вас уверяю, Россия за счет собственного давления добьётся – через полгода, максимум через год, – от этих санкций останутся разве что крымские, которые касаются оккупации Крыма…

Разрушена так называемая антипутинская коалиция, которая четко работала против агрессивных действий России», – приводит слова дипломата «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 06.11.19

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