Киев похоронил собственную идею расширения «нормандского формата»

Новые власти Украины поняли бессмысленность привлечения к «нормандской четвёрке» (Россия, Германия, Франция, Украина) лидеров США и Великобритании.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью украинскому телевидению заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

По его словам, несмотря на большое желание украинской политической элиты расширить «нормандский формат» за счёт США и Великобритании, такой шаг будет бессмысленным, так как позиция России всё равно не изменится. Кроме того, Соединённые Штаты так или иначе участвуют в процессе урегулирования конфликта в Донбассе.

«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.

Я понимаю, что люди хотят чего-то новенького и думают, что если мы сейчас привлечем Великобританию, США или Евросоюз, то сразу дела пойдут иначе. Но, я думаю, никто же не сомневается, что США имеют влияние на процессы, не будучи полноценным членом «нормандского формата». То есть, я понимаю желание чего-то новенького и свеженького. Но я не вижу в этом реального потенциала, чтобы это что-то изменило. Потому что Россия остается неизменной», – приводит РИА Новости слова Кулебы.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский активно продвигал идею подключения Вашингтона и Лондона к саммиту «нормандской четвёрки».

В свою очередь, в Кремле не стали возражать против этого, однако предложили выслушать мнение Берлина и Парижа по этому вопросу. Там на предложение Зеленского отреагировали скептически.

Идею также не поддержали США и Великобритания.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.11.19

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