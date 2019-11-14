Киев уготовил Крыму «особый формат»

Украина будет поднимать «крымский вопрос» на самых высоких международных площадках. «Нормандский формат» (Россия, Германия, Франция, Украина), по мнению Киева, для него слишком «мелкий».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

«Нормандские переговоры не касаются Крыма, Крым обсуждается в других форматах», – отрезал министр и добавил, что вопрос о статусе полуострова Украина будет постоянно поднимать в Организации объединённых наций (ООН).

Между тем, по мнению наблюдателей, отказ Украины обсуждать Крым в рамках «нормандского формата» связан, в первую очередь, с тем, что Киеву, несмотря на все усилия, не удалось привлечь к саммиту «нормандской четвёрки» США и Великобританию.

Напомним, недавно украинские власти отказались от идеи привлечения к «нормандской четвёрке» лидеров США и Великобритании.

Киев объяснил это тем, что, несмотря на большое желание украинской политической элиты расширить «нормандский формат» за счёт США и Великобритании, такой шаг будет бессмысленным, так как позиция России «всё равно не изменится». Кроме того, Соединённые Штаты и так участвуют в процессе урегулирования конфликта в Донбассе.

Как сообщал «Новый День», ранее президент Украины Владимир Зеленский активно продвигал идею подключения Вашингтона и Лондона к саммиту «нормандской четвёрки».

В свою очередь, в Кремле не стали возражать против этого, однако предложили выслушать мнение Берлина и Парижа по этому вопросу. Там на предложение Зеленского отреагировали скептически.

Идею также не поддержали США и Великобритания.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 14.11.19

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