Киев намерен вести жёсткие переговоры об особом статусе Донбасса только в «нормандском формате». Ключевой фигурой по этому вопросу на саммите лидеров «четвёрки» (Россия, Германия, Франция, Украина) в Париже выступит президент «Незалежной» Владимир Зеленский.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

По его словам, то, как будет выглядеть особый статус Донбасса, должно определиться именно в «нормандском формате», а уже потом Украина решит, принимать его или нет.

«Очень многое будет зависеть от нормандских переговоров и от этого будем двигаться», – заявил Разумков.

«Президент является ключевой фигурой в переговорном процессе, и многое зависит от результатов «нормандского формата». Но все законодательные инициативы по этому вопросу будут широко обсуждаться как в парламенте, так и в украинском обществе», – добавил председатель Верховной Рады.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что якобы не понимает, как решать вопрос с особым статусом Донбасса, который прописан в «формуле Штайнмайера», согласованной Киевом.

При этом Зеленский настаивал, что без обсуждения этого вопроса в «нормандском формате» Киев не может разобраться с особым статусом ДНР и ЛНР.

Между тем, Кремль уже заявил, что Украина постоянно меняет условия, обговорённые в «формуле Штайнмайера», отказываясь от амнистии, выборов и особого статуса для народных республик Донбасса, поэтому говорить о дате встречи «нормандской четвёрки» пока рано.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.10.19

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