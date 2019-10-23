Зеленский не может взять в толк, что такое особый статус Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский пока не понимает, что делать с особым статусом Донбасса, который прописан в «формуле Штайнмайера», согласованной Киевом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом украинский президент рассказал киевскому изданию «Сегодня».

По его словам, принятый при Порошенко временный закон прекращает своё действие, а каковы будут параметры нового – он сказать не может.

«Надо смотреть, что это такое – закон об особом статусе. Пока что это было понимание в Минском процессе, об этом говорилось, закон был принят. То есть закон об особом статусе сейчас действует до конца этого года, вы знаете.

Какой он будет – это я уже повторяюсь, но это правда, какой он будет дальше, закон об особом статусе, мы не знаем. Мы готовы обсуждать эти вопросы и в «нормандском формате», и готовы обсуждать условия этого закона об особом статусе с обществом Украины», – заявил Зеленский и поспешил добавить, что «никто предавать Украину не будет, капитуляции не будет, ничего не будет».

«И все это понимают. Мало того – большинство людей в Украине это понимают. И все наши европейские коллеги, которые нас, скажем так, всегда поддерживали, и в Минском процессе, и в восстановлении Украины, наших территорий, они все об этом говорят», – уверяет украинский президент.

При этом Зеленский вновь настаивал на том, что без саммита на высшем уровне в «нормандском формате» вопрос прекращения войны в Донбассе решить якобы невозможно. Однако президент опять ни словом не обмолвился о прямых переговорах с ДНР и ЛНР.

«Сидеть дома или просто говорить, или благодаря средствам массовой информации, или благодаря личному воображению, или просто в разговорах в ток-шоу – нельзя решить этот вопрос. Этот вопрос решается, когда говорят люди на высшем уровне, когда говорит четверка в «нормандском формате».

Если мы хотим просто в Украине ни с кем не встречаться, ни о чем не договариваться, ничего не обсуждать, решить вопрос о прекращении войны – это абсурд. Поэтому, как можно знать все условия? Чтобы знать все условия, нужно их обсуждать», – рассуждает Зеленский.

Напомним, накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже дал понять Зеленскому, что встреча лидеров «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция, Украина) в Париже вряд ли состоится в ближайшее время из-за невыполнения Киевом взятых на себя обязательств.

Главная претензия к команде Зеленского состоит в том, что Украина сорвала официально согласованный при участии Москвы и ОБСЕ развод сил и средств на линии фронта в Донбассе.

Кроме того, по словам Пескова, Украина постоянно меняет условия, обговорённые в «формуле Штайнмайера», отказываясь от амнистии, выборов и особого статуса для народных республик Донбасса.

Симферополь, Валентин Карамазов

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