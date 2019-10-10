Зеленский подтвердил, что использует «нормандский формат» для пересмотра Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что будет убеждать Берлин и Париж (участников «нормандского формата» от ЕС) пересмотреть «формулу Штайнмайера» в части предоставления республикам Донбасса особого статуса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил на встрече с журналистами в Киеве.

При этом украинский президент сослался на временно действующий «особый статус» территорий ЛДНР, который не имплементирован в украинскую коституцию.

«Что касается формулы Штайнмайера – закон об особом статусе есть, он действует. Закона об особом статусе после 31 декабря не будет. Нужен ли нам закон об особом статусе, в который будет имплементирована «формула Штайнмайера», мы вместе с вами и будем решать. Но только после нормандской встречи и всех условий, которые стороны будут друг другу предлагать», – заявил Зеленский.

Как сообщал «Новый День», сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что президент Украины добивается созыва «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция, Украина), ради попытки пересмотреть Минские соглашения.

Глава МИД РФ подчекнул, что Россия не допустит этого.

«Есть ощущение, что украинская сторона требует проведения нормандского саммита, чтобы пересмотреть договоренности предыдущих встреч лидеров России, Украины, Германии и Франции. Это будет просто ударом по репутации «нормандской четверки», и мы сделаем все, чтобы этого не допустить», – заявил Лавров.

Напомним, подписав «формулу Штайнмайера» и выполнив, таким образом, условие для встречи в «нормандском формате», украинская сторона сразу же начала делать заявления, по сути разрушающие весь комплекс Минских соглашений.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.10.19

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