Президент Украины добивается созыва «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция, Украина), чтобы попытаться пересмотреть Минские соглашения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД РФ подчекнул, что Россия не допустит этого.

«Есть ощущение, что украинская сторона требует проведения нормандского саммита, чтобы пересмотреть договоренности предыдущих встреч лидеров России, Украины, Германии и Франции. Это будет просто ударом по репутации «нормандской четверки», и мы сделаем все, чтобы этого не допустить», – цитирует Лаврова ТАСС.

«Когда нас начинают обвинять в том, что мы затягиваем проведение нормандского саммита, это попытка с очень негодными средствами. Складывается впечатление, что и подписание «формулы Штайнмайера» с какими-то непонятными оговорками, и то, что происходит с разведением – неразведением сил и средств в Петровском и Золотом, – все это связано с тем, чтобы обострить тему проведения саммита в нормандском формате ради проведения самого саммита», – отметил министр.

Напомним, подписав «формулу Штайнмайера» и выполнив, таким образом, условие для встречи в «нормандском формате», украинская сторона сразу же начала делать заявления, по сути разрушающие весь комплекс Минских соглашений.

Вчера Киев так и не смог подтвердить готовность и приступить к ранее согласованному при посредничестве ОБСЕ отводу войск на участках фронта в населённых пунктах Золотое и Петровское.

Кроме того, чиновники и депутаты из команды Зеленского постоянно заявляют о невозможности выполнения Украиной «формулы Штайнмайера», в частности, – предоставления особого статуса Донбассу.

Симферополь, Валентин Карамазов

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