Меркель удовлетворили заискивания Зеленского

Канцлер ФРГ Ангела Меркель после телефонного разговора с президентом Украины пообещала Владимиру Зеленскому уговорить Владимира Путина согласиться на встречу лидеров «нормандской четвёрки» в Париже.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом стало известно из комментария пресс-службы президента «Незалежной».

В Офисе Зеленского сообщили, что президент Украины высоко оценил помощь Германии в достижении мира в Донбассе и огромный личный вклад госпожи Меркель в продвижение антироссийских санкций. (Напомним, в разговоре с Дональдом Трампом Зеленский утверждал ровно противоположное).

В ответ канцлер Германии согласилась воспользоваться своими контактами с партнёрами по «нормандскому формату» для определения даты проведения саммита.

В свою очередь, из комментария представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта по итогам телефонного разговора глав Германии и Украины следует, что Меркель удовлетворена уже самим фактом согласия Зеленского на «формулу Штайнмайера» и на разведение сил и средств на линии фронта в Донбассе.

Судя по всему, отсутствие практических шагов со стороны украинского президента в реализации взятых на себя обязательств – не является для Меркель препятствием для встречи в «нормандском формате».

«Оба (лидера) были едины во мнении, что условия для такой встречи после того, как Трехсторонняя контактная группа 1 октября смогла договориться о дальнейшем разведении сил на линии соприкосновения, последовательности проведения региональных выборов на территориях востока Украины, а также вступлении в силу особого статуса для этого региона, выполнены», – цитирует Зайберта ТАСС.

Напомним, сегодня Киев так и не смог подтвердить готовность и приступить к ранее согласованному при посредничестве ОБСЕ отводу войск на участках фронта в населённых пунктах Золотое и Петровское.

Кроме того, чиновники и депутаты из команды Зеленского постоянно заявляют о невозможности выполнения Украиной многих пунктов Минских соглашений, в частности, – предоставления особого статуса Донбассу.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.10.19

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