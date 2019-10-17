Берлин и Париж проявляют нетерпение по «нормандскому формату»

В Германии и Франции считают, что предварительные шаги, сделанные сторонами конфликта в Донбассе, достаточны для встречи «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция, Украина) в Париже.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в совместном заявлении двух стран по итогам межправительственного совещания во французской Тулузе.

«Мы приветствуем недавнее позитивное развитие в осуществлении минских соглашений и с нетерпением ждем следующей встречи в «нормандском формате» в Париже», – цитирует текст документа РИА Новости.

Напомним, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель после телефонного разговора с президентом Украины пообещала Владимиру Зеленскому уговорить Владимира Путина согласиться на встречу лидеров «нормандской четвёрки» в Париже.

Меркель не увидела в отсутствии практических шагов со стороны украинского президента по реализации «формулы Штайнмайера» препятствий для встречи в «нормандском формате».

«Оба (лидера) были едины во мнении, что условия для такой встречи после того, как Трехсторонняя контактная группа 1 октября смогла договориться о дальнейшем разведении сил на линии соприкосновения, последовательности проведения региональных выборов на территориях востока Украины, а также вступлении в силу особого статуса для этого региона, выполнены», – заявил тогда представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.10.19

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