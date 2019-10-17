Экс-спикер Рады: Запад уже принял решение – и по России, и по Донбассу

Страны Запада, играющие ведущую роль в урегулировании конфликта на востоке Украины, решительно настроены принудить Киев к безусловному выполнению главных пунктов политической части Минских соглашений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью украинскому телевидению заявил бывший спикер Верховной Рады, соратник Петра Порошенко Андрей Парубий.

По его словам, команда Зеленского уже «капитулировала» перед натиском западных лидеров и дала согласие на амнистию всем воевавшим со стороны ЛДНР, а также на принятие специального закона о выборах «в отдельных районах Луганской и Донецкой областей».

«Я, очевидно, не могу объявлять всех имен наших зарубежных партнеров, некоторые из которых говорили, что уже есть договоренность с новой властью, что будут очень быстро приняты законы и об амнистии, и о выборах, без сроков, когда они будут проведены, согласно закону о выборах, и об особом статусе – без условий и без сроков», – поделился данными Парубий.

По его словам, вопрос о сворачивании конфликта с Россией во влиятельных западных странах уже решён и от Киева потребуют действовать безотлагательно.

«В некоторых странах евроатлантического пространства захотят спешным порядком продемонстрировать, что они разрешили в Украине противостояние с Российской Федерацией, войну с Российской Федерацией, и может быть такое, когда ряд игроков могут настаивать на том, чтобы это было без каких-либо условий и чтобы это было принято уже до Нового года.

Более того, у меня есть основания полагать, что такие негласные, непубличные договоренности уже состоялись», – резюмировал политический противник Зеленского.

Симферополь, Валентин Карамазов

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