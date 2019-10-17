Верховная Рада создала комиссию по противодействию «капитуляции»

Депутаты Верховной Рады проголосовали за создание комиссии, основная цель деятельности которой – не допустить угроз национальной безопасности в процессе реинтеграции Донбасса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», задача временной комиссии – «определение принципов и установление очередности этапов, направленных на восстановление территориальной целостности и обеспечения суверенитета, которые должны соблюдать должностные лица и государственные органы Украины».

«Временная специальная комиссия обеспечит изучение состояния, а также решение вопросов взаимодействия комитетов Верховной рады Украины по противодействию возможным угрозам национальным интересам Украины в ходе подготовки и осуществления мероприятий, направленных на деоккупацию и реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины», – говорится в тексте документа, опубликованного на сайте украинского парламента.

По мнению экспертов, суть исходящей от националистической партии «Голос» Святослава Вакарчука инициативы состоит в том, чтобы законодательно подкрепить позиции президента Украины Владимира Зеленского на предстоящих переговорах «нормандской четвёрки», где, по мнению украинских политиков, на него будет оказываться давление с целью принудить Киев выполнить взятые на себя обязательства по «формуле Штайнмайера».

Напомним, недавно на Украине прошли массовые акции против отвода войск на линии фронта в Донбассе и «капитуляции перед агрессором».

Кроме того, Киев отказывается выполнять политическую часть Минских соглашений, предусматривающую выборы, полную амнистию и особый статус для Донбасса.

Как сообщал «Новый День», накануне экс-спикер Верховной Рады Украины и соратник Петра Порошенко Андрей Парубий заявил, что страны Запада, играющие ведущую роль в урегулировании конфликта на востоке Украины, решительно настроены принудить Киев к безусловному выполнению главных пунктов политической части Минских соглашений.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.10.19

Верховная Рада вслед за президентом Украины отказалась закрывать сайт «Миротворец». / В зоне Крымского моста запретят морскую навигацию. / Россия проигнорировала требование Киева ликвидировать ДНР и ЛНР. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»