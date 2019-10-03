За «формулу Штайнмайера»: Галичина ответила Зеленскому законодательным сепаратизмом

На Западной Украине Львовский, Тернопольский и Ивано-Франковский облсоветы выступили единогласно против имплементации одобренной президентом Зеленским «формулы Штайнмайера» в конституцию Украины.

Как передаёт Корреспондент РИА «Новый День», националистическое большинство западно-украинских облсоветов потребовало от президента Украины прекратить «капитуляцию перед агрессором».

«Анонсированный 1 октября 2019 года президентом Украины Владимиром Зеленским документ, подписанный участниками трехсторонней контактной группы в Минске, является скрытой сдачей национальных интересов Украины, угрожает безопасности и территориальной целостности нашего государства и является фактической капитуляцией Украины в российско-украинской войне и не гарантирует установления мира даже на условиях Путина», – говорится в обращении Ивано-Франковского облсовета.

Обращения львовских и тернопольских законодательных органов выдержаны в том же духе.

Депутаты-националисты потребовали от Зеленского, Верховной Рады и кабинета министров Украины «не допустить предоставления особого статуса оккупированным территориям, проводить выборы в местные советы только после полной деоккупации указанных территорий, не разменять интересы государства на призрачный мир».

Между тем, в команде Зеленского уже заявили, что «не подписывали, а только согласовали» формулу Штайнмайера и накануне «нормандского формата» выдвинули неприемлемые условия, которые разрушают весь «минский процесс».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.10.19

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