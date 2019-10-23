Украина обзаведётся вице-премьером по вопросам Крыма и Донбасса

В кабинете министров Украины будет введена новая должность вице-премьера по «проблемам», связанным с Крымом и народными республиками Донбасса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом объявили в Верховной Раде Украины.

Сообщается, что создание в украинском правительстве поста заместителя премьер-министра по вопросам Крыма и Донбасса инициировал комитет украинского парламента по правам человека.

Руководитель комитета депутат Дмитрий Лубинец пояснил, что новый вице-премьер займётся вопросами «реинтеграции и возвращения под юрисдикцию Украины» Крымского полуострова, а также Донецкой и Луганской народных республик.

По словам Лубинца, в данный момент тема реинтеграции разделена среди множества комитетов и ведомств.

Напомним, ранее о необходимости разработки стратегии «деоккупации территорий Крыма и восточных регионов, возвращения их под контроль Украины и реинтеграции населения» заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Это ответы на сложные вопросы: какой будет жизнь человека после восстановления контроля над Крымом и оккупированными частями востока страны, принципы и формы ответственности, – а в некоторых случаях и освобождение от нее – за сотрудничество с оккупационными властями», – рассуждал Зеленский.

Между тем, двумя днями позже глава фракции от президентской партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что у государства отсутствуют средства для возвращения Донбасса.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 23.10.19

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