Украина заявила об отсутствии средств для возвращения Донбасса

Реализация «формулы Штайнмайера» и всего комплекса Минских соглашений не является условием для реинтеграции Донбасса. Чтобы принять территории ЛДНР в состав Украины в любом статусе, сначала необходимо восстановить их экономику, разрушенную войной. Однако у Украины на это нет денег.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава фракции от президентской партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.

По его словам, даже полное согласие всех сторон «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция, Украина) по урегулированию конфликта на востоке Украины не позволяет Киеву восстановить контроль в Донбассе.

«Даже если случится Нормандия, нам в один день не скажут: «Все, забирайте Донбасс». Переговорный процесс будет длинным. Мы же понимаем, что у нас денег на восстановление Донбасса нет. Где-то придется брать.

Вы сейчас можете провести политические переговоры с партнерами о финансировании Донбасса, если на столе нет реалистичного плана? Невозможно. Иначе мы рискуем превратится в институт стратегических исследований, коих множество. У нас будет большая и сильная группа экспертов, когда появятся какие-то наметки на решение ситуации», – заявил Арахамия.

Таким образом, по мнению экспертов, Украина пытается выдвинуть Западу и России новое условие, на этот раз – финансовое, для прекращения войны в Донбассе.

Напомним, подписав «формулу Штайнмайера» и выполнив, таким образом, условие для встречи в «нормандском формате», украинская сторона сразу же начала делать заявления, по сути разрушающие весь комплекс Минских соглашений.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.10.19

Украина и НАТО создают «Черноморский фронт». / Киев объявил боеготовность на линии фронта. / Украина подготовила три группы узников для масштабного обмена. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»