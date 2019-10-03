Переходное правосудие: Украина собирается разработать очередной план возвращения Крыма и Донбасса

На Украине собираются разработать очередной план по возвращению Крыма и Донбасса. Вопрос обсуждался накануне на заседании комиссии по вопросам правовой реформы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Зеленский предложил разработать концепцию переходного правосудия для Донбасса и Крыма.

«Она должна включать меры по возмещению ущерба жертвам войны, привлечение к ответственности виновных в совершении тяжких преступлений, реализацию права на получение правды о ходе событий конфликта», – отметил он.

Президент Украины также заявил о необходимости стратегии деоккупации территорий Крыма и восточных регионов, возвращения их под контроль Украины и реинтеграции населения.

«Это ответы на сложные вопросы: какой будет жизнь человека после восстановления контроля над Крымом и оккупированными частями востока страны, принципы и формы ответственности, – а в некоторых случаях и освобождение от нее – за сотрудничество с оккупационными властями», – заявил Зеленский.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 03.10.19

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