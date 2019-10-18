Киев допустил «приднестровский сценарий» в Донбассе

Выполнение Украиной политической части Минских соглашений (амнистия, выборы, особый статус для Донбасса) невозможно из-за сопротивления различных сил внутри страны.

Вместе с тем, Киеву рано или поздно придётся согласиться на разведение войск и прекращение огня под давлением Запада, который уже не желает рассматривать идею ввода международного миротворческого контингента на восток Украины.

В этих условиях единственным реальным вариантом разрешения конфликта с ДНР и ЛНР остаётся его заморозка на длительное время – как это произошло после вооружённого конфликта между Молдовой и отколовшейся Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР) в 1992 году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, член президентской фракции «Слуга народа» Богдан Яременко.

«Если мы понимаем, что не срабатывают нынешние переговорные усилия, тогда у нас создается гипотетическая дипломатическая возможность сказать, что на основе Минских договоренностей мы не смогли достичь мира, оно не работает так. Это является основанием пригласить все заинтересованные стороны к разговору на какой-то иной базе, чтобы попробовать сформировать другие подходы.

Другие подходы могут включать в себя что угодно. На этот вопрос неоднократно уже отвечал и президент, и министр иностранных дел. Например, ту идею, которая сегодня, с моей точки зрения, выглядит еще менее реалистично – это ввод миротворческого контингента.

Это тоже может быть опцией, которая может рассматриваться с другими странами, которые сейчас не готовы перейти к этому этапу. Они говорят: «Мы и так платим за миссию ОБСЕ, мы и так вкладываемся в санкции – выполните то, что вы обязались в рамках «Минских договоренностей»…

Потому нас много что подталкивает к необходимости продолжать эту переговорную линию, которая сейчас продолжается. Если она останется неудачной, еще раз говорю, как минимум мы делаем усилие уменьшить кровопролитие.

Даже, если мы этого не добьемся, мы достигнем этапа, когда можно будет четко сказать: «Это не работает, давайте следующий план». И тогда мы будем иметь основания требовать от остальных слушать этот план.

Сегодня те, кто рассказывают, что нужно написать красивый план – план написать какой угодно можно, это 15 минут. Вопрос не в том, чтобы написать план, а заставить слушать хотя бы немцев и французов. Я уже не говорю про россиян.

Потому к этому нужно подойти, эта ситуация должна сформироваться.

Ну и, конечно, если не сработает ни один из мирных планов, у нас, очевидно, не останется никаких, об этом очень тяжело говорить, но, конечно, есть вариант и заморозки конфликта», – приводит слова Яременко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.10.19

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