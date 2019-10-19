Зеленского уличили в намерении совсем отказаться от Донбасса

Так называемый план «Б» по «заморозке конфликта» в Донбассе, о котором слишком часто проговариваются чиновники команды президента Зеленского, – ни что иное, как фактический отказ от реинтеграции Донецкой и Луганской народных республик.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный украинский политолог Михаил Погребинский.

По его словам, новая власть вслед за националистами ведёт дело к отказу от территорий, жители которых никогда не захотят украинизироваться. Поэтому министры и депутаты от президентской партии «Слуга народа» намеренно затягивают выполнение невыгодных Киеву Минских соглашений, чтобы оправдать полное замораживание конфликта.

«У нас ситуация такая, что мы не признаём, Киев не признаёт, что люди, которые там избраны, что они представляют эту общину (украинскую). И наши горячие головы говорят, что там их надо всех посадить в тюрьму, поскольку они сепаратисты, террористы и так далее.

Чем это может закончиться, понятно – этими разговорами, что есть «план Б». А «план Б», если очень коротко, – это план, как отказаться от Донбасса.

Это безобразие. Порошенко – хитрый человек, конечно, он тоже хотел бы отказаться от Донбасса, но он никогда таких явных намёков не давал. А команда Зеленского, недостаточно опытная, они в полной мере не осознают эти разговоры о «плане Б».

Для многих людей прекращение войны важно, но для значительной части населения – запад Украины и часть националистически настроенного общества – вообще Донбасс не нужен. Не нужны это люди, которые мешают им в реализации своего плана этнически чистой Украины», – приводит слова Погребинского «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.10.19

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