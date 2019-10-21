Москва пока не видит условий для встречи «нормандской четвёрки»

В Кремле не видят достаточных усилий со стороны Киева в продвижении к встрече в «нормандском формате».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

«Нас несколько беспокоит ситуация, которая создалась после того, как определенную работу провели политические советники лидеров «нормандского формата» между собой, потом их договоренности были закреплены решением контактной группы в Минске (согласие Киева на «формулу Штайнмайера» – прим. «НД»).

Сейчас, я бы так сказал: особого продвижения в контексте подготовки запланированной встречи в верхах «нормандского формата» не наблюдается, хотя желание провести такую встречу у всех сторон имеется», – цитирует Ушакова ТАСС.

По его словам, отказ Украины отводить войска на линии фронта в Петровском и Золотом, а также незаконное вмешательство неонацистов в процесс урегулирования в Донбассе ставят под вопрос возможность проведения встречи в Париже.

Кроме того, от команды президента Зеленского постоянно поступают противоречивые заявления, которые свидетельствуют о том, что Киев не собирается выполнять подписанную в Минске «формулу Штайнмайера», предусматривающую, выборы, амнистию и особый статус для Донбасса.

«Мы хотим, чтобы этот новый саммит был тщательно подготовлен, в том числе, чтобы был заранее согласован проект предстоящих итоговых решений и, чтобы на этом саммите были намечены какие-то дополнительные шаги по реализации минских договоренностей, а не зафиксировано желание Киева пересмотреть имеющиеся договоренности, пересмотреть положения комплексного плана», – подчеркнул Ушаков и добавил, что Путин и Меркель в ходе телефонных переговоров договорились продолжить подготовку к встрече «нормандской четвёрки».

«В частности, в ходе беседы Путина с Меркель лидеры условились еще раз дать поручение и советникам, и министерствам иностранных дел активизировать подготовку и пытаться состыковать и согласовать позиции», – подытожил Ушаков.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.10.19

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