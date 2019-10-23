Кремль попенял Зеленскому за длинный язык: «Хватит болтать, пора делом заняться!»

В Кремле прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о выполнении Киевом обязательств для возобновления работы «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина). По словам Зеленского, Украина рассчитывает на проведение встречи ее лидеров в ближайшее время, поскольку «все преграды устранены». Об этом он заявил на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщает пресс-служба украинского лидера. Зеленский при этом в очередной раз подчеркнул, что установление мира в Донбассе является «безусловным приоритетом» для него и его команды.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, реагируя на слова Зеленского, заявил, что в Кремле не видят «каких-либо изменений» в ситуации со стороны Украины, которые ведут к подготовке саммита на высшем уровне. По словам пресс-атташе Кремля, Киев, в частности, не выполняет договоренности о разведении сил в районах населенных пунктов Золотое и Петровское. Кроме того, добавил Песков, украинская сторона по-прежнему противоречиво относится к «формуле Штайнмайера», передает РИА «Новости». Таким образом, Киев игнорирует главные условия, выдвинутые Москвой для встречи в «нормандском формате», указал он.

Накануне пресс-секретарь президента РФ дал понять, что встреча лидеров «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция, Украина) в Париже вряд ли состоится в ближайшее время из-за невыполнения Киевом взятых на себя обязательств. Главная претензия к Киеву состоит в том, что Украина сорвала согласованный при участии Москвы и ОБСЕ развод сил и средств на линии фронта в Донбассе. Кроме того, отметил Песков, Украина постоянно меняет условия, обговоренные в «формуле Штайнмайера», отказываясь от амнистии, выборов и особого статуса для народных республик Донбасса.

Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что в Москве не видят достаточных усилий со стороны Киева в продвижении к встрече в «нормандском формате». Он подчеркнул, что новый саммит должен быть тщательно подготовлен. По его словам, необходимо заранее согласовать проект предстоящих итоговых решений и наметить на встрече «какие-то дополнительные шаги по реализации минских договоренностей, а не зафиксировать желание Киева пересмотреть имеющиеся договоренности».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.10.19

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