«Я президент, а не лох!» – Зеленский повздорил с неонацистами на линии фронта

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на линию разграничения в Донбассе в районе села Золотое, где согласно договорённостям должен был состояться развод войск под контролем ОБСЕ.

Украинские неонацисты, которые сорвали разведение сил и средств, устроив акции протеста – как на фронте, так и по всей Украине – окружили президента и в очередной раз потребовали прекратить поспешную «капитуляцию».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», Зеленский был раздражён и прибег к довольно эмоциональной аргументации, заявив националистам, что его поддерживают военные и избиратели.

Часть диалога на повышенных тонах между президентом и неонацистами приводит в переводе на русский язык украинское издание «Страна.УА».

Один из радикалов потребовал от президента учесть позицию националистических батальонов, «формализовать» её и внести в дополнение к Минским соглашениям, однако нарвался на раздражённую реакцию Зеленского.

– Мы хотели бы обсудить и формализировать наши отношения, чтобы потом не получилось, как у Петра Алексеевича (Порошенко – прим «НД»).

– Ты со мной хочешь формализировать? Ты со мной?!

– Я с вами. Меморандум... Люди требовали встречу...

– Какую встречу? Не надо про капитуляцию! Так сдайте оружие... Ты на меня переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакой ультиматум озвучивать!

– Я вам говорю: по Украине были акции...

– По Украине вчера прошел дождь – вот, что я слышал... Какие люди-люди?! Фамилию ты мне можешь назвать?.. Денис, послушай, я – президент этой страны, мне 42-й год, я ж не лох! Я тебе пришел и сказал: оружие убери! И ты мне не переводи (тему) на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, но увидел парня, который думал, что перед ним какой-то лопух стоит...

В конце эмоционального диалога Зеленский пригрозил националисту: «Парни, есть демократия, а есть ситуация в стране... Ребята, к вам мы сейчас серьезно обратились. Пожалуйста. Пока».

Позже в спор с украинским президентом вступил другой каратель из украинского нацбата.

– Тут находятся люди, которые потеряли в Широкино двух побратимов. Если сейчас будет разведение и снова придется забирать эти высоты и терять друзей… Я этого, честно говоря, не хочу.

– Я не думаю, что я глупый. Поэтому я приехал узнать, какая статистика обстрелов, как они (военные – прим. «НД») к нам относятся. Я хотел сам увидеть их отношение.

Позже разговор продолжился в менее напряжённой обстановке, за чаем, где Зеленский вновь вступил в спор с очередным радикалом

– Было действительно много серьезных ошибок и утрат, но мне кажется, что мы все должны работать, чтобы закончить войну. Тут наши военные и они тут главные. Я верю нашим военным. Вы тоже воевали и тоже относитесь к украинской армии с уважением. Они там – на передовой.

– Мы тоже там были...

Неонацист сослался на мнение небольшой части местных жителей (которые сотрудничали с карателями – прим. «НД») и, по его мнению, могут «заплатит жизнями», если произойдёт отвод войск.

– Вы, когда говорите о местном населении, вы понимаете, при всем уважении к местным людям, они не военные. Они не понимают, к чему могут привести определенные действия. Это первое. Во-вторых, тут есть люди, которые действительно поддерживали Украину. Их все знают. Если вы ошибётесь, жертвами будут не только военные, которые сознательно идут защищать Украину и терять свою жизнь за родину, но и местные гражданские люди, которые могут заплатить своими жизнями за свою позицию – проукраинскую позицию. Которую мы с вами поддерживаем.

«Мы ее не просто поддерживаем – у нас просто проукраинская позиция», – поправил его Зеленский.

«Нужно взвесить все риски», – настаивал украинский неонацист.

Однако украинский президент напомнил о ежедневных жертвах среди военных из-за того, что не происходит разведение сил и средств на линии фронта.

– Все жертвы… Они ко мне приходят СМСками, и вы о них знаете. Они и сейчас есть.

– Те, кто идет такими шагами к перемирию, они, стремясь быстро решить вопрос, получают позор и продолжение войны.

– Вы обо мне сейчас?!

– Да я не о вас! Я говорю, что в истории это так идет. Просто мы видим, как ведет себя Россия... Абхазия, Карабах, другие отношения. Будем реалистами: перемирие будет подписано с Россией, а не с ЛНР и ДНР.

– Та мне пофиг, с кем оно подписано. Нам с вами пофиг. Нам надо территории вернуть и остановить убийство. Правильно?!

Однако радикал вновь заявил, что не согласен с отведением войск: «Мы хотим сделать это быстро и загоняем себя в определенные рамки...».

Я президент, а не лох!

Напомним, недавно Кремль устами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова уже дал понять Зеленскому, что встреча лидеров «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция, Украина) в Париже вряд ли состоится в ближайшее время из-за невыполнения Киевом взятых на себя обязательств.

Главная претензия к команде Зеленского состоит в том, что Украина сорвала официально согласованный при участии Москвы и ОБСЕ развод сил и средств на линии фронта в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

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