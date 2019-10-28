Партия Зеленского уговаривает США не признавать террористами украинских неонацистов

Депутаты президентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде составили обращение в Палату представителей Конгресса США с просьбой не объявлять нацполк «Азов» (запрещён в РФ) террористической организацией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», текст документа уже разослан всем фракциям и готовится к подписанию.

Депутаты в своём письме настаивают, что вооружённая националистическая группировка борется с «российской агрессией» и является официальным подразделением национальной гвардии Украины.

«Этим письмом мы, народные депутаты Украины, представители различных политических партий, обращаемся к вам, как к нашим коллегам в Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки, кто поставил свои подписи под обращением к государственному секретарю США Майку Помпео от 16.10.2019 относительно батальона «Азов»...

Попытки назвать одно из официальных … подразделений Национальной гвардии Украины террористической организацией, или «overseas violent white supremacist extremist group», ложатся тяжелым бременем на нашу совесть и с болью отзываются в сердцах украинских военнослужащих, ветеранов и добровольцев, принимавших участие в войне на Донбассе и продолжающих защищать независимость Украины от российской агрессии.

Мы призываем вас и всех причастных должностных лиц Соединенных Штатов проявить сдержанность и непредвзятость в этом вопросе, и перед принятием любого решения провести более тщательное расследование», – говорится в письме, составленном президентской фракцией «Слуга народа».

Ранее руководители вооружённого формирования заявили, что обращение 40 членов Палаты представителей Конгресса США к американскому Госдепу с требованием признать украинский неонацистский полк «Азов» террористической организацией является ложью, клеветой и информационной атакой на суверенитет Украины.

Позже глава МВД Украины и куратор полка «Азов» Арсен Аваков назвал обращение конгрессменов грязным и опасным методом борьбы с украинской демократией.

Напомним, главарь наполка «Азов» Андрей Билецкий недавно пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому послать на линию фронта 10000 своих боевиков, чтобы сорвать предусмотренный Минскими соглашениями отвод войск из посёлков Петровское и Золотое в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.10.19

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