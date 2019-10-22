Украинские неонацисты обозвали лгунами и обвинили в атаке на Украину 40 американских конгрессменов

Обращение 40 членов Палаты представителей Конгресса США к американскому Госдепу с требованием признать украинский неонацистский полк «Азов» (запрещён в РФ) террористической организацией является ложью, клеветой и информационной атакой на суверенитет Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким дерзким заявлением выступили главари украинского неонацистского вооружённого формирования, которое курируется главой МВД «Незалежной» Арсеном Аваковым.

«Руководство полка «Азов» заявляет, что данное обращение является ничем иным, как информационной атакой на Украину, ее суверенитет и государственную безопасность.

Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов Палаты Представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте.

Причину же, которая якобы стала толчком к появлению подобных обращений в США, считаем полной чушью... банальной ложью и клеветой», – говорится в сообщении.

Главари «Азова» сравнили обращение конгрессменов с прежними подобными инициативами в США в 2015 и 2016 годах и назвали его «произведением пророссийской пропаганды».

Напомним, накануне сорок американских конгрессменов подписали письмо с требованием к госсекретарю США Майку Помпео включить в список иностранных террористических организаций украинский неонацистский полк «Азов».

«Батальон Азов» – известная ультранационалистическая организация на Украине, которая открыто приглашает неонацистов в свои ряды. … В относительно короткой истории этой группы ООН зафиксировала нарушения прав человека и случаи пыток. Несмотря на эти факты, по данным ФБР, «Азов» рекрутирует, радикализирует и тренирует американских граждан годами», – говорится в обращении, подписанном членами палаты представителей конгресса США.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.10.19

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