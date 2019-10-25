Глава МВД Украины обвинил американских конгрессменов в использовании грязных и опасных методов

Обращение 40 членов Палаты представителей Конгресса США к американскому Госдепу с требованием признать украинский неонацистский полк «Азов» (запрещён в РФ) террористической организацией является грязным и опасным методом борьбы с украинской демократией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на встрече с главой миссии США Кристиной Куинн заявил глава МВД Украины и куратор полка «Азов» Арсен Аваков, озвучивая официальный комментарий ведомства на прозвучащие в США обвинения.

По его словам, неонацистская военизированная группировка является законным и регулярным подразделением национальной гвардии Украины.

«Позорная информационная кампания о якобы распространении нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения «Азов» воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения НГУ является умышленной попыткой дискредитировать подразделение «Азов» и Национальную гвардию Украины, прежде всего, в сознании международных партнеров Украины, спровоцировать кризис в отношениях с нашими союзниками, ослабить позицию нашего государства в мире», – заявил Аваков.

«Именно боевая эффективность спецподразделения «Азов» в защите государства от военной агрессии – истинная причина попытки остановить его другим, гибридным, методом», – намекнул на антиукраинскую позицию конгрессменов глава МВД «Незалежной».

«Надеюсь, что честная и открытая позиция Украины и приведенные факты будут учтены нашими партнерами и соратниками по борьбе по защите демократии. Мы вместе дадим отпор этим грязным и опасным методам», – пригрозил Аваков.

Ранее с дерзкой критикой на членов американского Конгресса набросилось руководство «Азова».

Напомним, недавно сорок американских конгрессменов подписали письмо с требованием к госсекретарю США Майку Помпео включить в список иностранных террористических организаций украинский неонацистский полк «Азов».

«Батальон Азов» – известная ультранационалистическая организация на Украине, которая открыто приглашает неонацистов в свои ряды. … В относительно короткой истории этой группы ООН зафиксировала нарушения прав человека и случаи пыток. Несмотря на эти факты, по данным ФБР, «Азов» рекрутирует, радикализирует и тренирует американских граждан годами», – говорится в обращении, подписанном членами палаты представителей конгресса США.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.10.19

Попросили: Маленко отказалась от Симферополя. / Газпром готовится качать газ в ЕС без подписания транзитного контракта с Украиной. / Зеленский снял военных с фронта для защиты от неонацистов. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»