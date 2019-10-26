Миссия ОБСЕ в Донбассе запросила помощь ООН

Появление миротворческого контингента в Донбассе, на чём настаивает кабинет Зеленского, невозможно, так как для принятия подобного решения необходим консенсус в Совете безопасности ООН.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик.

«Я не сказал бы, что это в данный момент реально. Введение миротворцев возможно, только если стороны договорятся. Потому что без общего согласия миротворцы ООН не могут быть в Донбассе. Нужно решение Совета Безопасности ООН. И мы все знаем, кто является членом Совета Безопасности. Поэтому предпосылка – это общее согласие», – заявил представитель ОБСЕ, намекая на противодействие России.

Вместе с тем, Сайдик выразил пожелание, чтобы ООН направила в Донбасс свою мониторинговую миссию, подобную миссии ОБСЕ.

«Я считаю, что более разумно было бы иметь совместную миссию, потому что ОБСЕ давно там работает и я считаю, довольно успешно», – добавил посол ОБСЕ в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.10.19

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