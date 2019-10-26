Украинские неонацисты отказались мириться с «хамом» Зеленским

Боевики украинского националистического полка «Азов» (запрещён в РФ) не покинут посёлки Золотое и Петровское на линии фронта в Донбассе, где должно было состояться разведение сил и средств под контролем ОБСЕ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил главарь неонацистов Андрей Билецкий.

По его словам, аргументы президента во время беседы с участниками акции «Последний блокпост» были неубедительными и, кроме того, по его сведениям, Зеленский сам принял решение пойти на обострение после эмоционального разговора.

«Сегодня президент Владимир Зеленский пытался уговорить нас покинуть позиции. Ему это не удалось. После хамского разговора и распростаненного в соцсетях видео он отдал личный приказ выкинуть нас из Золотого», – заявил Билецкий.

По мнению украинских телеграм-каналов, «невозможно себе представить, как Зеленский отдаёт приказ ВСУ выкинуть, считай выбить боем националистические добробаты с позиций. Потому как они то уходить не собираются, да и непонятно ещё – кто кого в случае боя. Вот Нацполиция регулярно обтекает, когда «азовцам» реально что-то надо».

Между тем, заявления самого Зеленского по итогам встречи с неонацистами не выглядят особенно грозно.

«Мы должны искать пути и работать для завершения войны. И не любой ценой – подчеркиваю это. Капитуляции не будет в любом случае. Это я говорю как президент и Верховный Главнокомандующий. Уверен, у нас все получится и Украина снова будет единой», – заверил украинский президент, вернувшись в Киев.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский прибыл на линию разграничения в Донбассе в районе села Золотое, где у него состоялся жёсткий диалог с украинскими неонацистами, которые ранее сорвали разведение сил и средств, устроив акции протеста – как на фронте, так и по всей Украине.

Радикалы окружили президента и в очередной раз потребовали прекратить поспешную «капитуляцию». В свою очередь, Зеленский в достаточно грубой форме попытался поставить их на место.

Симферополь, Валентин Карамазов

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