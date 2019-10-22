Кремль не простил Зеленскому обмана в Донбассе

Встреча лидеров «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция, Украина) в Париже вряд ли состоится в ближайшее время из-за невыполнения Киевом взятых на себя обязательств.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такой вывод следует из слов пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Главная претензия к Киеву состоит в том, что Украина сорвала официально согласованный при участии Москвы и ОБСЕ развод сил и средств на линии фронта в Донбассе.

«Действительно, «нормандскому формату» сейчас тяжело. Вы знаете, что «нормандский формат» в свое время согласовал некий комплекс договоренностей. И сейчас одна из сторон-участниц «нормандского формата» допускает отхождения от этого комплекса договоренностей, затрудняя тем самым подготовку к возможному и столь необходимому следующему саммиту», – заявил Песков, имея в виду поведение Киева.

Кроме того, по словам пресс-секратря президента России, Украина постоянно меняет условия, обговорённые в «формуле Штайнмайера», отказываясь от амнистии, выборов и особого статуса для народных республик Донбасса.

«В ситуации, когда одна из сторон заявляет о неких новых подходах, «нормандский формат» испытывает определенные трудности с тем, чтобы должным образом подготовить такой саммит, и это затягивает столь ценное время», – добавил Песков.

Напомним, накануне помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что после срыва Киевом отвода войск и противоречивых заявлений по «формуле Штайнмайера», Москва согласится на встречу в «нормандском формате» только на основе согласования на саммите итоговых решений, которые предусматривают предворительное выполнение Украиной взятых на себя ранее обязательств.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.10.19

Киев не намерен отменять транспортную блокаду Крыма. / Днепр уже не тот: Украина погубила великую реку. / Развивать виноделие в Крыму мешает жадность. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»