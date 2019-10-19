Украину обязали подписать «формулу Штайнмайера» ещё в июле

Вопрос о согласии Киева на особый статус и амнистию для Донбасса был решён на консультациях дипломатических советников глав государств «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция, Украина) в июле 2019 года.

Таким образом, новый президент Украины Владимир Зеленский подтвердил прежнее согласие Петра Порошенко и взял на себя обязательство перед Берлином, Парижем и Москвой подписать «формулу Штайнмайера».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом стало известно из опубликованного украинскими СМИ письма главы Офиса президента Андрея Богдана, адресованного Леониду Кучме – представителю Украины на Трёхсторонней контактной группе в Минске.

«Информируем, что 12 июля 2019 года в Париже состоялись консультации в нормандском формате на уровне дипломатических советников лидеров Украины, Германии, Российской Федерации и Франции», – говорится в письме Богдана Кучме 16 июля.

«Открытые вопросы, которые должны быть рассмотрены, включают: т.н. «особый статус» (особый порядок местного самоуправления), включая так называемую формулу Штайнмайера; амнистию и местные выборы», – отмечено в документе.

Напомним, позже процесс подписания «формулы Штайнмайера» постоянно сопровождался скандалами. Киев несколько раз отказывался давать согласие на «формулу», в том числе, под давлением экс-представителя США на Украине Курта Волкера.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.10.19

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