Путин и Меркель обсудили по телефону газ и Донбасс

Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Стороны обсудили предстоящую встречу лидеров «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция, Украина) в Париже и проблему подписания нового контракта на транзит газа через территорию Украины.

«Канцлер сегодня провела телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. В центре беседы была подготовка в скором времени саммита в «нормандском формате», – цитирует Зайберта «Интерфакс».

В свою очередь, в Москве добавили, что обратили внимание Меркель на невыполнение Киевом своих обязательств.

«При обсуждении ситуации с урегулированием на Украине – подтверждена важность неукоснительного выполнения положений минского «Комплекса мер» и договоренностей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне в «нормандском формате».

В первую очередь это относится к имплементации «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство, а также к разведению сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское.

Киев же под различными предлогами отказывается отводить оттуда свои подразделения и военную технику», – цитирует ТАСС представителя Кремля.

Кроме вопросов транзита газа и урегулирования в Донбассе, обсуждалась также обстановка в Ливии и Сирии.

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