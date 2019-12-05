Украина допустила предоставление полномочий Донбассу – в предельно урезанном виде

Официальный Киев заявил о готовности имплементировать пункты «формулы Штайнмайера» в Украинскую конституцию, в том числе, в части, касающейся особого статуса Донбасса.

Однако, по мнению украинской стороны, речь может идти лишь о частичной децентрализации, а не о федерализации.

Другими словами, никакой автономии народным республикам Донбасса Киев предоставлять не собирается.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Лондоне заявил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

При этом, подобные, совершенно незначительные, уступки Ермак подаёт как готовность Украины «выполнить положение минских договоренностей».

«Украина готова выполнить положение минских договоренностей, которое предусматривает проведение конституционной реформы в части децентрализации. Ни о какой федерализации речь не идет», – заявил помощник Зеленского и добавил, что «отдельные районы Донецкой и Луганской области могут получить дополнительные полномочия».

Кроме того, поспешил подчеркнуть Ермак, эти дополнительные полномочия не предполагают предоставления Донбассу автономии.

По его словам, Украина может продлить существующий закон об особом статусе, действие которого заканчивается 31 декабря 2019 года, однако позже намерена внести в него изменения.

«По итогам нормандского саммита мы готовы внести на рассмотрение парламента законопроект о продлении действия этого закона. А в начале следующего года мы готовы предложить изменения к этому закону», – заявил Ермак.

Между тем, президент России Владимир Путин уже заявил, что ни ревизия Минских соглашений, ни любые вносимые Киевом изменения в пункты «формулы Штайнмайера» – недопустимы без прямого обсуждения с руководством ДНР и ЛНР.

Также статус народных республик в рамках особого статуса является предметом переговоров не Украины и России, а Киева с Донецком и Луганском.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.12.19

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