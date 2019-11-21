«Нормандский саммит» для галочки: в Киеве объяснили, почему Россия уже победила в Донбассе

Москву фактически не волнует итоговый результат встречи лидеров стран «нормандской четвёрки» в Париже по урегулированию в Донбассе. Любой исход саммита устраивает Россию.

Кроме того, отказ Киева выполнять «минские договорённости» или, наоборот, строгое следование подписанным соглашениям – уже никак не повлияет на геополитическую победу Кремля на украинском направлении.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил известный украинский политолог Руслан Бортник.

«Если говорить честно, Россию устроит любой вариант от встречи «нормандской четверки», мы это тоже должны понимать. Если Украина пойдет по «минскому» руслу, значит Россия скажет: «Посмотрите, мы, наконец-то, заставили Украину реализовать «Минские соглашения». И мы с гордо поднятой головой, с поднятыми флагами возвращаемся в Украину с нашим языком, с нашей автономией, с отвоеванными нами правами для Донбасса», – рассуждает Бортник, имея в виду особый статус ДНР и ЛНР в однородном культурном и политическом пространстве Украины.

«Если Украина не пойдет по «Минским соглашениям, начнет их саботировать, Россия возьмет паузу снова года на три, а эту паузу использует вместе с Европой для того, чтобы восстанавливать экономические связи.

Почему сегодня позиция России настолько мягка? Потому что они чудесно понимают, что забрезжила реальная возможность нивелировать санкции. Даже не путем снятия, а путем просто запуска новых экономических проектов с Западом, которые уже не будут попадать под санкции.

Появилась реальная возможность вернуться в «Большую восьмерку», появилась реальная возможность восстановить все как было для России на внешнеполитической арене, и с прибылью, по сравнению с 2014 годом. И если Украина не пойдет по дороге «Минских соглашений», Россию это абсолютно, полностью устраивает», – приводит слова Бортника «ПолитНавигатор».

Напомним, недавно посол ФРГ на Украине Анки Фельдгузен. заявила, что Германию вполне устроит полное прекращение огня на линии разграничения и обеспечение свободы передвижения между Донбассом и Украиной, а политические вопросы (выборы и особый статус ДНР и ЛНР) могут обсуждаться сколько угодно долго.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.11.19

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