Германия допускает урегулирование конфликта в Донбассе без возвращения ЛДНР под контроль Украины

Политическая часть процесса урегулирования в Донбассе (выборы, особый статус территорий) может длиться сколько угодно долго, но это не должно мешать прекращению огня, свободному передвижению людей и полной отмене экономической блокады ДНР и ЛНР со стороны Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью изданию «Интерфакс-Украина» заявила посол ФРГ на Украине Анки Фельдгузен.

«Думать о плане «Б» – это неплохо. На мой взгляд, минский процесс будет продолжаться, даже если не будет политического урегулирования. В рамках минской площадки можно сделать шаги для улучшения жизни людей, потому что есть еще гуманитарная подгруппа, экономическая. Так, экономическую работу координирует наш бывший посол в России господин Бранденбург. В рамках этой подгруппы они действительно очень активно ищут решение для того, чтобы людям было легче», – заявила посол Германии в Киеве.

Фельдгузен подчеркнула, что «формула Штайнмайера» – пошаговая, и не предполагает одномоментного решения всех вопросов.

«Я хочу подчеркнуть, что эта формула может состояться только тогда, когда мы дойдем до процесса организации выборов – когда будут все для этого условия. Как по мне, до выборов еще очень долго и есть еще другие шаги, которые нужно сделать», – заключила немецкий посол.

По словам Анки Фельдгузен, для Германии на первом месте стоят гуманитарные, а не политические вопросы урегулирования. В частности, облегчение пересечения линии разграничения для людей.

«Это можно делать в рамках «Минска» – маленькие вещи для людей. Это для меня главная причина, почему «Минск» будет продолжаться даже без политического урегулирования. Это практичная и удобная площадка, чтобы все могли друг с другом говорить», – резюмировала дипломат.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.11.19

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