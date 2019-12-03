В Верховной раде зачитали ультиматум Зеленскому перед «нормандским саммитом»

Президент Украины во время встречи в «нормандском формате» в Париже не имеет права соглашаться на выполнение пунктов Минских соглашений, подписанных Украиной, но «не выгодных» Киеву.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», обращение к Владимиру Зеленскому в ультимативной форме зачитали с трибуны Верховной рады представители партий Петра Порошенко (Евросолидарность), Юлии Тимошенко (Батькивщина) и Вячеслава Вакарчука (Голос).

По мнению объединённой украинской «партии войны», президент «Незалежной» обязан требовать передачи Украине контроля над границей между ЛДНР и Россией и не соглашаться ни на какой особый статус для Донбасса.

Текст обращения опубликовал на воей странице в Фейсбуке экс-президент Пётр Порошенко, в своё время лично подписавший «формулу Штайнмайера» и давший согласие на особый татус ДНР и ЛНР.

«Представители фракций зачитали с трибуны парламента следующие требования:

1. Никаких компромиссов насчет унитарного государства и федерализации

2. Никаких компромиссов насчет европейского и евроатлантического курса

3. Никаких политический действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выведения российских войск, разоружения незаконных вооруженных формирований, установления контроля над государственной границей

4. Никаких компромиссов насчет деоккупации и возвращения Крыма

5. Никаких остановок международных судебных процессов против России», – привёл Порошенко озвученное с трибуны парламента заявление трёх партий.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев готовится поднять три вопроса на встрече «нормандской четвёрки» в Париже в качестве условия выполнения Украиной Минских соглашений.

Одним из них он назвал противоречащее Минским соглашениям требование о передаче Украине контроля над границей между ЛДНР и Россией.

Позже в Кремле заявили, что Москва не допускает ревизии Минских соглашений и «формулы Штайнмайера» как инструмента их последовательной реализации.

Вместе с тем, в свете противоречивых сигналов из Киева, Россия хочет выслушать Зеленского и понять, как он собирается выполнять уже утверждённые всеми сторонами переговоров пункты урегулирования конфликта в Донбассе.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 03.12.19

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