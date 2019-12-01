Путин едет на «нормандский саммит» – понять, чего хочет Зеленский

Москва не допускает ревизии Минских соглашений и «формулы Штайнмайера» как инструмента их последовательной реализации.

Вместе с тем, в свете противоречивых сигналов из Киева, Россия хочет выслушать Зеленского и понять, как он собирается выполнять уже утверждённые всеми сторонами переговоров пункты урегулирования конфликта в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на телеканале «Россия-1» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя необходимость и смысл встречи лидеров «нормандской четвёрки» (Россия, Франция, Германия, Украина) в Париже 9 декабря.

«Контакт будет, безусловно, полезен, потому что мы очень хотим понять, как, всё-таки, после всех неоднозначных, противоречивых заявлений из офиса Зеленского сам украинский лидер видит движение к выполнению минских договоренностей», – пояснил Лавров.

Говоря о возможном формате двусторонней встречи президентов России и Украины в рамках «нормандского саммита», глава МИД РФ сказал, что она не будет «формальной».

«Будет встреча в «нормандском формате»: четыре лидера будут там вместе в одно и то же время. Как уже сказали в администрации президента, есть возможность поговорить Путину и Зеленскому. Она не будет формальной, потому что это произойдёт «на полях» другого мероприятия», – отметил Лавров.

Напомним, ранее президент России объяснил, почему встреча в «нормандском формате» не имеет особого смысла.

Путин указал на странные заявления, раздающиеся из Киева, о том, что Украина намерена принять новый закон об особом статусе Донбасса взамен существующего, срок которого истекает 31 декабря 2019 года.

«Очень важное обстоятельство! 31 декабря заканчивается срок действия этого закона об особом статусе Донбасса. Если он не будет продлен… Вообще-то, когда-то европейские партнеры ставили вопрос и прямо просили Украину сделать этот закон бессрочным, и в свое время Порошенко согласился с этим, но так ничего и не сделал», – напомнил Путин.

«Вот, 31-го истекает срок, дальше что? Чего мы будем обсуждать в «нормандском» формате? Это ключевой вопрос», – резюмировал президент.

Симферополь, Валентин Карамазов

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