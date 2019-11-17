В Кремле не представляют, как Зеленский выкрутится с особым статусом Донбасса

Введение нового или продление старого закона об особом статусе Донбасса невозможно без прямых переговоров Киева с руководителями Донецкой и Луганской народных республик.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью на телеканале «Россия-1».

В свою очередь, по его словам, этот закон является краегульным в процессе урегулирования конфликта в Донбассе.

«Это такой краеугольный закон, а главное, его предстоит согласовать с ДНР и ЛНР, а до сих пор Киев исключает прямые контакты. Как они будут согласовывать, в каком формате? То есть тогда появится больше вопросов», – предупредил Песков и добавил, что в Кремле надеются на то, что украинская сторона отдаёт себе в этом отчёт и «понимает, как они будут дальше себя вести и что будут делать с этим законом».

Напомним, ранее президент России объяснил, почему встреча в «нормандском формате» не имеет особого смысла.

Путин указал на странные заявления, раздающиеся из Киева, о том, что Украина намерена принять новый закон об особом статусе Донбасса взамен существующего, срок которого истекает 31 декабря 2019 года.

«Очень важное обстоятельство! 31 декабря заканчивается срок действия этого закона об особом статусе Донбасса. Если он не будет продлен… Вообще-то, когда-то европейские партнеры ставили вопрос и прямо просили Украину сделать этот закон бессрочным, и в свое время Порошенко согласился с этим, но так ничего и не сделал», – напомнил Путин.

«Вот, 31-го истекает срок, дальше что? Чего мы будем обсуждать в «нормандском» формате? Это ключевой вопрос», – резюмировал президент.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.11.19

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